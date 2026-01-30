Ричмонд
Гренландия придумала неожиданный ответ на угрозы Трампа

Вице-спикер парламента Гренландии Оттосен допустил её возвращение в ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Гренландия может изучить возможность возвращения в ЕС для укрепления безопасности на фоне угроз со стороны США. Об этом сообщил вице-спикер парламента Гренландии Бентиарак Оттосен. Напомним, что в 1985 году Гренландия вышла из состава Европейского сообщества.

«Если мы получим плохой экономический тариф от США, то нам нужно пойти в Европейский союз… по причинам национальной безопасности», — сказал Оттосен в беседе с РИА Новости.

Как отметил вице-спикер, парламент уже рассматривал эту тему в 2025 году. Он добавил, что пока не определено, будет ли это вступление в ЕС в качестве независимого государства или в составе Датского королевства.

Накануне хозяин Белого дома Дональд Трамп заявил, что ситуация с Гренландией «развивается хорошо». Он также акцентировал, что по этой теме ведутся «интересные переговоры».

