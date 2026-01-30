Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Карта сугробов России: какие регионы лидируют по высоте снежного покрова

Самые высокие сугробы в России оказались на Камчатке, в Хабаровске и Красноярске.

Источник: Комсомольская правда

Самая высокая высота снежного покрова зафиксирована в Камчатке, Хабаровском и Красноярском краях. Об этом свидетельствуют оперативные данные Центра погоды «Фобос».

В Камчатском крае снежный покров составляет 144 см, а в отдельных местах — до 168 см. В Хабаровском крае высота снега достигает 134 см, а в Красноярском крае — 103 см в окрестностях Дудинки.

Снежный покров в других регионах России тоже достаточно высок. Так, в Ненецком автономном округе и Новосибирской области — 66 см. В Тульской и Калужской областях сугробы составляют около 56 см.

Невысокий слой снега наблюдается в Ростовской области — от 10 до 20 см, в Санкт-Петербурге — 16−18 см. В Астрахани снежный покров составляет 12 см, а на южном побережье Крыма и в Майкопе — всего 4 см.

Ранее KP.RU писал, что сугробы на Камчатке выросли до уровня третьего этажа, а крыши автомобилей стали настоящими тротуарами. Жители первых этажей теперь видят за окном только снег, а входы в подъезды напоминают настоящие лабиринты.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше