Карта сугробов России: какие регионы лидируют по высоте снежного покрова

Самая высокая высота снежного покрова зафиксирована в Камчатке, Хабаровском и Красноярском краях. Об этом свидетельствуют оперативные данные Центра погоды «Фобос».
В Камчатском крае снежный покров составляет 144 см, а в отдельных местах — до 168 см. В Хабаровском крае высота снега достигает 134 см, а в Красноярском крае — 103 см в окрестностях Дудинки.
Снежный покров в других регионах России тоже достаточно высок. Так, в Ненецком автономном округе и Новосибирской области — 66 см. В Тульской и Калужской областях сугробы составляют около 56 см.
Невысокий слой снега наблюдается в Ростовской области — от 10 до 20 см, в Санкт-Петербурге — 16−18 см. В Астрахани снежный покров составляет 12 см, а на южном побережье Крыма и в Майкопе — всего 4 см.
Ранее KP.RU писал, что сугробы на Камчатке выросли до уровня третьего этажа, а крыши автомобилей стали настоящими тротуарами. Жители первых этажей теперь видят за окном только снег, а входы в подъезды напоминают настоящие лабиринты.