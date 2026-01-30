В Испании полиция освободила 27 женщин из сексуального рабства

Расследование началось в июле 2024 года после анонимного сообщения в Службу помощи жертвам торговли людьми. В письме сообщалось о двух управлявших четырьмя клубами в Санта-Крус-де-Тенерифе, где женщины находились под контролем организации. Следователи установили, что лидеры группировки выезжали в страны Южной Америки для вербовки молодых женщин из бедных семей. Жертв обманывали обещаниями работы и лучшей жизни. Приехав в Испанию, они должны были отрабатывать долг до 3000 евро, предоставляя сексуальные услуги.