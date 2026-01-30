Ричмонд
Синоптик Ильин: на Москву надвигается холодный фронт с морозами

Холодный фронт с морозами надвигается на Москву. Как отметил синоптик Ильин, при этом снегопады сократятся, но не прекратятся полностью.

Источник: Аргументы и факты

Снегопады в Москве закончатся, а морозы усилятся, отметил в разговоре с aif.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«В российской столице и области сильные снегопады закончатся 30 января. В пятницу в Московском регионе будет преимущественно без осадков. В субботу возможна солнечная погода. Температура начнет снижаться, фронт будет отодвигаться на юг, а с севера придет холодный арктический воздух с ночными температурами — 18… — 23, местами до 26 градусов мороза. В дневные часы — до — 20 градусов. Такая температура будет до понедельника. Начало февраля тоже, скорее всего, будет достаточно морозным», — сказал он.

По словам синоптика, снегопады в Москве прекратятся всего на несколько дней.

«Есть вероятность, что в воскресенье снова вернётся снег с интенсивностью от слабого до умеренного. Начало следующей недели также будет с небольшим снегом», — объяснил эксперт.

Ранее стало известно, что суточный рекорд по количеству выпавших осадков в Москве зафиксировали 27 января.