Синоптик Ильин: на Москву надвигается холодный фронт с морозами

«В российской столице и области сильные снегопады закончатся 30 января. В пятницу в Московском регионе будет преимущественно без осадков. В субботу возможна солнечная погода. Температура начнет снижаться, фронт будет отодвигаться на юг, а с севера придет холодный арктический воздух с ночными температурами — 18… — 23, местами до 26 градусов мороза. В дневные часы — до — 20 градусов. Такая температура будет до понедельника. Начало февраля тоже, скорее всего, будет достаточно морозным», — сказал он.