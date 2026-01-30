Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД: С настроем против РФ ОБСЕ нет места в евразийской структуре безопасности

В МИД России высказались о будущем ОБСЕ.

Источник: Комсомольская правда

Имея антироссийский настрой, ОБСЕ не будет места в архитектуре евразийской безопасности. Об этом в интервью ТАСС Запад предупредил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

«В контексте украинских событий наши недруги стремятся превратить ОБСЕ в инструмент конфронтации с Россией. Сомнительно, что с таким наполнением ОБСЕ найдет себе место в современной евразийской архитектуре безопасности», — сказал он.

Накануне генсек ОДКБ заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) готова возобновить взаимодействие с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которое ранее было приостановлено по вине западных стран.

До этого глава МИД России Сергей Лавров отметил, что ОБСЕ превращается в маргинальную структуру усилиями НАТО и Евросоюза, вместо того, чтобы быть площадкой для диалога между государствами.

Узнать больше по теме
ОБСЕ: расшифровка, цели организации в Европе и мире
Крупнейшая региональная организация, которая занимается вопросами безопасности и сотрудничества на трех континентах. Рассмотрим, что делает ОБСЕ, как она была создана и почему это объединение остается важной частью мировой политики.
Читать дальше