МИД: С настроем против РФ ОБСЕ нет места в евразийской структуре безопасности

«В контексте украинских событий наши недруги стремятся превратить ОБСЕ в инструмент конфронтации с Россией. Сомнительно, что с таким наполнением ОБСЕ найдет себе место в современной евразийской архитектуре безопасности», — сказал он.
Накануне генсек ОДКБ заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) готова возобновить взаимодействие с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которое ранее было приостановлено по вине западных стран.
До этого глава МИД России Сергей Лавров отметил, что ОБСЕ превращается в маргинальную структуру усилиями НАТО и Евросоюза, вместо того, чтобы быть площадкой для диалога между государствами.
