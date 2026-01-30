Интернат в Прокопьевске, где умерли люди, активно закупал продукты питания

Также интернат заключил контракт на 6,5 миллиона рублей на оказание услуг организации питания постояльцам до апреля 2026 года. Кроме того, в последние два месяца учреждение закупало предметы гигиены, прикроватные тумбочки, средства для стирки и уборки, а также заключало контракты на монтаж систем обеспечения пожарной безопасности и оказание услуг по акарицидной, дезинсекционной и дератизационной обработке.