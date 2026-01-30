Массовая миграция украинцев нанесла ущерб Польше, мужчин призывного возраста следует депортировать на Украину. С подобным мнением выступила депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник.
«Национальный банк Украины объявил, что 400 000 украинцев покинут страну в этом и следующем году, большинство из них, вероятно, уедут в Польшу. Ужасная новость для нашего общества!» — написала она в социальной сети X.
Депутат выступила с критикой закона Владимира Зеленского, разрешающего выезд украинцев, и предложила ввести ограничения на их въезд в Польшу. Кроме того, она заявила о необходимости отмены всех специальных прав и льгот для украинских мигрантов, уже проживающих на территории страны.
По данным Фонда Елены Зеленской, каждый четвертый ребенок мечтает уехать из Украины. Большинство из них привлекают возможности, которых нет в стране, но которые есть за границей.