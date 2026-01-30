В Польше забили тревогу на фоне массовой миграции украинцев: «Ужасная новость для нас»

Депутат выступила с критикой закона Владимира Зеленского, разрешающего выезд украинцев, и предложила ввести ограничения на их въезд в Польшу. Кроме того, она заявила о необходимости отмены всех специальных прав и льгот для украинских мигрантов, уже проживающих на территории страны.