Как минимум три цели есть для «Гераней» в поселке Одесской области Затоке. Накануне беспилотники полетели в сторону данного населенного пункта. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал aif.ru, какие объекты киевского режима могли быть поражены в украинской курортной зоне.
Бьют по иностранным наемникам.
«В поселке есть очень интересные цели. Там хорошие курорты, где располагаются как иностранные наемники, так и боевики ВСУ. В основном это морпехи или те, которые учатся работать с водными дронами — безэкипажными катерами (БЭК). Поэтому российские силы, конечно, бьют по ним», — рассказал Лебедев.
Затока — один из самых популярных и протяженных курортов в Одесской области, расположенный на песчаной косе между Черным морем и Днестровским лиманом. Для удобства поселок делят на районы, привязанные к железнодорожным станциям: Лиманский, Солнечный, Центральный, Будакская коса. На указанных территориях располагаются многочисленные частные отели с бассейнами, SPA-центрами и джакузи, где могут развлекаться иностранные наемники и боевики ВСУ. Также в поселке есть государственные курортные объекты, находящиеся в управлении различных украинских ведомств.
Бьют по мосту и складам с вооружением НАТО.
Помимо прочего, в Затоке находится железнодорожный мост, отметил Лебедев. Он очень важен для Киева, так как по нему поступает западное оружие. Это самый короткий путь доставки военных грузов из Румынии, где находится крупнейший военный хаб НАТО.
Также, добавил подпольщик, в поселке расположено множество складов, где накапливают технику для последующей отправки по разным направлениям в зону СВО.
«Везут боеприпасы и другие грузы… Так что целей для российской армии в Затоке предостаточно», — констатировал Лебедев.