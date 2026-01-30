Затока — один из самых популярных и протяженных курортов в Одесской области, расположенный на песчаной косе между Черным морем и Днестровским лиманом. Для удобства поселок делят на районы, привязанные к железнодорожным станциям: Лиманский, Солнечный, Центральный, Будакская коса. На указанных территориях располагаются многочисленные частные отели с бассейнами, SPA-центрами и джакузи, где могут развлекаться иностранные наемники и боевики ВСУ. Также в поселке есть государственные курортные объекты, находящиеся в управлении различных украинских ведомств.