В омском автобусе подрались две женщины

В Омске очевидцы сняли на видео конфликт между двумя женщинами. Как заявляется в посте, опубликованном в четверг, 29 января 2026 года, в телеграм-канале «Омск с огоньком», потасовка произошла в автобусе № 46 в районе кинотеатра «Маяковский».
Со слов очевидца, женщины не поделили место из-за того, что одна не хотела снимать рюкзак.
В приложенном к посту ролике видно двух женщин, сражающихся на задней площадке автобуса. На спине у одной виден рюкзак, у другой на голове наушники. Пассажирка в наушниках пытается бить свою оппонентку по голове, а та в ответ натягивает шапку ей на глаза. Два человека пытались разнять дерущихся, а люди в салоне призывали успокоиться, но успеха такие действия не имели. Видео, по всей видимости, закончилось раньше, чем драка. Чем в итоге завершился конфликт, неизвестно.