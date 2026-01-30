В омском автобусе подрались две женщины

В приложенном к посту ролике видно двух женщин, сражающихся на задней площадке автобуса. На спине у одной виден рюкзак, у другой на голове наушники. Пассажирка в наушниках пытается бить свою оппонентку по голове, а та в ответ натягивает шапку ей на глаза. Два человека пытались разнять дерущихся, а люди в салоне призывали успокоиться, но успеха такие действия не имели. Видео, по всей видимости, закончилось раньше, чем драка. Чем в итоге завершился конфликт, неизвестно.