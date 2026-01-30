Почтовики доставляли пенсии пожилым омичам несмотря на сильные морозы

Доставка пенсий в 2026 году началась с 3 января. Омские почтальоны на всех маршрутах, включая северные районы, где температура воздуха опускалась ниже 40 градусов, работали по графику. 1 450 омских почтальонов доставляли на дом пенсии, печатные издания и письменную корреспонденцию. В ведомстве подчеркнули, что сотрудникам, которые работали на открытом воздухе, была обеспечена безопасность. В частности, им выдавалась утепленная верхняя одежда, а также контролировался выход, возвращение с доставочного участка и физическое состояние каждого почтовика.