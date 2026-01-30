Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почтовики доставляли пенсии пожилым омичам несмотря на сильные морозы

На маршрутах доставки выплат, пособий и корреспонденции, в аномальные холода работали 1450 почтальонов.

Источник: Комсомольская правда

В УФПС Омской области отчитались о работе почтальонов в аномальные морозы. Несмотря на низкие температуры график доставки выплат, пособий и корреспонденции не был нарушен.

Доставка пенсий в 2026 году началась с 3 января. Омские почтальоны на всех маршрутах, включая северные районы, где температура воздуха опускалась ниже 40 градусов, работали по графику. 1 450 омских почтальонов доставляли на дом пенсии, печатные издания и письменную корреспонденцию. В ведомстве подчеркнули, что сотрудникам, которые работали на открытом воздухе, была обеспечена безопасность. В частности, им выдавалась утепленная верхняя одежда, а также контролировался выход, возвращение с доставочного участка и физическое состояние каждого почтовика.