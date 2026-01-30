Снег, метель и гололед ожидают жителей Башкирии в конце недели

Стало известно, какой будет погода в ближайшие дни. По словам синоптиков Башгидрометцентра, последние дни января и начало февраля в республике будут снежными и ветреными.
Сегодня, 30 января, на севере и в центральной части республики пройдет снег, который днем местами усилится до сильного. Вероятны метель и гололед. На дорогах возможны снежные заносы и гололедица. На юге осадков почти не ожидается. Ветер южный и юго-западный, умеренный, местами с сильными порывами. Температура воздуха днем составит −3,-8.
Погодные условия в северной половине Башкирии 31 января останутся сложными: снег, метель, гололед, снежные заносы на трассах. На юге региона по-прежнему будет сухо. Ветер южный, умеренный, с порывами. Ночью столбик термометра опустится до −6,-11 градусов, а при прояснениях — до −16. Днем температура сохранится на уровне −3,-8.
В воскресенье, 1 февраля, местами пройдет небольшой снег, а на северо-западе республики он может быть умеренным. Ветер южный, умеренный, местами порывистый. Ночью ожидается −6,-11 градусов, в некоторых районах при прояснениях до −16. Днем температура составит −3,-8.
