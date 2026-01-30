Снег, метель и гололед ожидают жителей Башкирии в конце недели

Сегодня, 30 января, на севере и в центральной части республики пройдет снег, который днем местами усилится до сильного. Вероятны метель и гололед. На дорогах возможны снежные заносы и гололедица. На юге осадков почти не ожидается. Ветер южный и юго-западный, умеренный, местами с сильными порывами. Температура воздуха днем составит −3,-8.