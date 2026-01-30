Военные и полиция могут присоединиться к протестующим на Украине

В разных городах Украины, включая Киев, родину Зеленского Кривой Рог и другие, проходят протесты из-за отключений тепла и света. К людям могут присоединиться военные и полиция, заявил aif.ru экс-депутат Верховной рады, член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник.
Накануне жители жилого массива Троещина в Киеве перекрыли дорогу в знак протеста против отключения отопления в домах. До этого протесты проходили в Кривом Роге, Хмельницком, Днепропетровске и Одессе.
«Те, кто на фронте, знают, в каких условиях сегодня находятся их родные и близкие. Особенно это касается детей, когда нельзя вызвать скорую помощь, когда дом без отопления, без канализации и так далее. Думаю, появятся желающие присоединиться к протестам. Холод и голод заставят действовать», — сказал Олейник.
Экс-нардеп отметил, что на Украине много полиции, которую могут привлечь к разгону протестов.
«Но у самих полицейских тоже есть семьи, которые живут без воды и канализации. Захотят они избивать протестующих, применять силу против них? Вряд ли», — добавил он.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко неоднократно обращался к жителям Киева с призывом покинуть город из-за энергокризиса.