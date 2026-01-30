Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков назвал свои любимые места в Омске

Вратарь хоккейного клуба «Авангард» Никита Серебряков в блоге на Sports.ru рассказал о своей жизни в Омске и любимых местах в городе. По его словам, «Зелёный остров» — это одно из его самых любимых мест в Омске.
Кроме того, Никита отметил, что является частым гостем различных омских театров. Так, спектакль «Калина красная», который ставили в «Пятом театре», хоккеист назвал «глубочайшим погружением в атмосферу Шукшина» и признался, что атмосфера на сцене вызывала слёзы. Семья Серебряковых часто бывает в церквях и храмах, в планах посетить храм в Надеждино и Ачаирский монастырь.
Вратарь «Авангарда» поделился, что на улицах Омска его постоянно узнают, а в ресторанах всегда готовы найти для него место, даже в условиях полной посадки. Но Серебряков питается не только в общественных заведениях. Вратарь признался, что часто закупается на омских рынках.
«Особенно нравится “Зелёный рынок”, “Рыбный” и “Казачий”. Всегда можно найти свежее мясо, птицу, рыбу, домашние яйца и молочные продукты. Фрукты и овощи тоже хорошего качества. Скоро закончу ремонт и буду жарить стейки на террасе», — поделился планами вратарь омского клуба.
По словам хоккеиста, он часто передвигается по городу на автомобиле, однако, когда погода позволяет, ходит пешком. Сейчас Серебряковы живут неподалёку от «G-Drive Арены».