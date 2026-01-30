Ричмонд
Бегающие по мясу крысы довели шашлычную в Самаре до закрытия

ОМОН искал незаконных мигрантов, а нашел многочисленные нарушения санитарных правил.

Суд закрыл шашлычную в Самаре на 45 суток. Причиной стали грубые нарушения гигиены, выявленные в ходе рейда ОМОНа, сообщает «Самарская газета».

ОМОН, естественно, не занимался проверкой качества условий готовки еды — полицейские искали незаконных мигрантов, и, кстати, пятерых нашли. Но пересматривая видео, которое фиксировало мероприятие, они увидели крыс, бегавших прямо по мясу. Об этом они сообщили в Роспотребнадзор, который организовал внеплановую проверку заведения.

Инспекторы обнаружили не только животных, но и нарушения при приготовлении еды. Материалы передали в суд, который вынес решение закрыть шашлычную на 45 дней. У хозяев есть время на устранение нарушений, после чего пройдёт повторная проверка.