Зарево над авиабазами ВСУ: «Герани» уничтожили истребители и вертолеты

Дроны «Герань» и крылатые ракеты не оставляют шансов украинским истребителям и вертолетам. Как объяснил aif.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов, они используются для комбинированных ударов по авиабазам, местам стоянки и укрытиям самолетов.
«Для нанесения комплексного поражения используются крылатые ракеты и дроны типа “Герань”. Так били по Староконстантинову, по Стрыю подо Львовом. Били по по стоянкам самолетов, укрытиям ЖБУ, где прячут истребители. В этом месяце успешно были уничтожена два вертолета противника Ми-24 и Ми-8 уничтожен, которые “сидели” на площадке подскока или в засаде находились», — объяснил Попов.
Ранее Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения украинских вертолетов дронами-камикадзе большой дальности «Герань». Ми-24 и Ми-8 находились на вертолетной площадке в 46 километрах западнее аэродрома Канатово Кировоградской области.