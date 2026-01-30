Зарево над авиабазами ВСУ: «Герани» уничтожили истребители и вертолеты

«Для нанесения комплексного поражения используются крылатые ракеты и дроны типа “Герань”. Так били по Староконстантинову, по Стрыю подо Львовом. Били по по стоянкам самолетов, укрытиям ЖБУ, где прячут истребители. В этом месяце успешно были уничтожена два вертолета противника Ми-24 и Ми-8 уничтожен, которые “сидели” на площадке подскока или в засаде находились», — объяснил Попов.