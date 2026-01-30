Люди жаловались на хамство персонала в интернате Кузбасса до гибели пациентов

В Кемеровской области за январь в пансионате Прокопьевска, где зафиксировали массовое заражение гриппом А, умерли девять постояльцев. После новостей в СМИ обратили внимание на старые отзывы о работе учреждения, где очевидцы жаловались на хамство и плохой уход за пациентами.
Под карточкой интерната на «2ГИС» и Яндекс. Картах можно найти множество негативных отзывов.
— Дно. И руководство, и сотрудники, которые позволяют рукоприкладствовать. Надеюсь, на вас обратят внимание как можно больше людей, — соответствующий отзыв опубликован в Яндекс. Картах 29 января.
В другом отзыве со ссылкой на сотрудницу учреждения утверждается, что персонал включает нецензурные песни и сам использует обсценную лексику. Другой пользователь сообщил, что «за больными не смотрят толком». Отзывы датированы 2021 и 2022 годами. Власти пока не комментировали эти конкретные обвинения, сосредоточившись на расследовании причин смертей.
29 января стало известно, что администрация психоневрологического интерната в Прокопьевске Кемеровской области незаконно удерживала в учреждении дееспособных инвалидов, отказываясь принимать у них заявления о расторжении договора и выходе из интерната.