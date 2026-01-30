В Бурятии запретили продажу алкоголя в Сагаалган

Буддийский Новый год — Сагаалган — один из наиболее важных праздников монголоязычных народов, который приурочен к началу Нового года по старинному монгольскому лунному календарю. Для буддистов России Новый год по лунному календарю в 2026 году наступит 18 февраля. По указу главы Бурятии Алексея Цыденова, этот день объявлен в республике выходным.