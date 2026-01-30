Ричмонд
Волгоградец выплатит 1 млн за сброс строительного хлама

Дзержинский районный суд Волгограда обязал владельца грузовиков возместить причиненный ущерб.

Источник: v102.ru

Дзержинский районный суд Волгограда обязал владельца грузовиков возместить причиненный ущерб за сброс строительных отходов. С иском в суд обратилось Нижне-Волжское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. 3 декабря 2024 года в Орловке с нескольких автомобилей выгрузили груды старого асфальта. Был установлен собственник автомобилей — Рустам И.

По результатам биотестирования отобранных в ходе обследования отходов они отнесены к V классу опасности. С ответчика в пользу Нижне-Волжского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования взыскана денежная сумма в размере 1 240 084 рублей в счет возмещения вреда, причиненного почве.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.