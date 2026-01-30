В Омске закроется частный «Музей Сталина»

Частное учреждение «Музей Сталина» в Омске подало заявление о своей ликвидации 27 января 2026 года. Об этом сообщило информагентство «СуперОмск».
Музей был основан предпринимателем Станиславом Липатовым в августе 2021 года. В его коллекции, согласно сайту, были оригиналы посмертных наград Сталина и портрет работы Александра Герасимова 1944 года.
Инициатива по созданию музея носила частный характер и была связана с деятельностью его учредителя. Липатов известен как член Интернационального союза писателей, награжденный медалью «Солдат Победы» за пропаганду исторического наследия.
Дальнейшая судьба коллекции музея на данный момент не раскрывается. Процедура ликвидации юридического лица может занять несколько месяцев.
