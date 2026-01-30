Вспышку инфекции в российской деревне связали с норовирусом

У жителей деревни в Костромской области, массово обратившихся за медицинской помощью после ремонта водопровода, выявили норовирус. Об этом РИА Новости сообщил главный санитарный врач региона Александр Кокоулин.
По его словам, лабораторные исследования подтвердили наличие норовирусов первого и второго типа. В настоящее время в населенном пункте проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
Кокоулин отметил, что норовирусная инфекция, как правило, протекает в легкой форме. Пути заражения могут быть различными — от контакта с заболевшим человеком до нарушения санитарных норм и правил личной гигиены. Жителям рекомендовано тщательно мыть руки и употреблять только кипяченую воду.
В управлении Роспотребнадзора уточнили, что в профилактических целях муниципальным властям поручено провести промывку системы водоснабжения с применением специальных дезинфицирующих средств.
По данным ведомства, на данный момент в Красносельскую районную больницу с симптомами инфекции обратились 41 человек. Все заболевшие сообщили о начале недомогания в период с 26 по 28 января. Новых случаев на текущий момент не зафиксировано.
Исполняющий обязанности главного врача больницы Александр Захаров сообщил, что тяжелых форм заболевания не выявлено. Инфекция протекает легко, пациентам назначено противовирусное лечение и рекомендовано соблюдение питьевого режима.
Источник в медицинских кругах уточнил, что среди заболевших порядка 30 — дети. В департаменте образования и науки Костромской области сообщили, что в школе и детском саду, которые посещали заболевшие дети, проведена дезинфекция, а в учреждениях введен карантин.
Читайте также: Трамп заявил о недельной паузе в ударах по Украине по просьбе к Путину.