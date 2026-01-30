Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омские фермеры использовали пестициды не по назначению

Россельхознадзор выявил применение крестьянами нерегламентированных пестицидов на овсе.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Управления Россельхознадзора по Омской области выявили применение омскими фермерами средств защиты растений, не регламентированных для обработки посевов овса. Хозяйствующим субъектам объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Специалистами контролирующего ведомства было выявлено использование определенных пестицидов не по назначению. Отличились ООО «ИЗМАЙЛОВСКОЕ» (Калачинский район) и индивидуальным предпринимателем главой КФХ Ерохиным В. Г. (Любинский район). Представители этих хозяйств использовали для обработки полей с овсом препараты, зарегистрированы для таких культур как пшеница, ячмень, рапс, кукуруза. Использование таких препаратов при возделывании овса не соответствует Федеральному закону «О безопасном обращении пестицидов и агрохимикатов». Хозяйствующим субъектам объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.