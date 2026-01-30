Омские фермеры использовали пестициды не по назначению

Специалистами контролирующего ведомства было выявлено использование определенных пестицидов не по назначению. Отличились ООО «ИЗМАЙЛОВСКОЕ» (Калачинский район) и индивидуальным предпринимателем главой КФХ Ерохиным В. Г. (Любинский район). Представители этих хозяйств использовали для обработки полей с овсом препараты, зарегистрированы для таких культур как пшеница, ячмень, рапс, кукуруза. Использование таких препаратов при возделывании овса не соответствует Федеральному закону «О безопасном обращении пестицидов и агрохимикатов». Хозяйствующим субъектам объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.