Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ночью в двух муниципалитетах Ростовской области сбили беспилотники

Утром в Ростовской области сохраняется воздушная опасность.

Источник: Комсомольская правда

Над двумя муниципалитетами Ростовской области в ночь на 30 января средствами противовоздушной обороны были ликвидированы беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Воздушные цели нейтрализовали в небе над Чертковским районом и городом Каменском-Шахтинским. По предварительным данным, жертв и разрушений на земле в результате этого инцидента не зафиксировано. Глава региона уточнил, что эта информация подлежит дальнейшему уточнению.

Губернатор предупредил, что угроза применения дронов в области сохраняется, и призвал жителей соблюдать бдительность и осторожность.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше