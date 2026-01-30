Ночью в двух муниципалитетах Ростовской области сбили беспилотники

Над двумя муниципалитетами Ростовской области в ночь на 30 января средствами противовоздушной обороны были ликвидированы беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Воздушные цели нейтрализовали в небе над Чертковским районом и городом Каменском-Шахтинским. По предварительным данным, жертв и разрушений на земле в результате этого инцидента не зафиксировано. Глава региона уточнил, что эта информация подлежит дальнейшему уточнению.
Губернатор предупредил, что угроза применения дронов в области сохраняется, и призвал жителей соблюдать бдительность и осторожность.
