Ночью в двух муниципалитетах Ростовской области сбили беспилотники

Воздушные цели нейтрализовали в небе над Чертковским районом и городом Каменском-Шахтинским. По предварительным данным, жертв и разрушений на земле в результате этого инцидента не зафиксировано. Глава региона уточнил, что эта информация подлежит дальнейшему уточнению.