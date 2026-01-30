Сбербанк добавил кнопку для экстренной блокировки денег после звонка мошенников

В мобильном приложении Сбербанка появилась новая функция для экстренной защиты от мошенников. Если после звонка от неизвестного абонента пользователь открывает приложение, система выводит предупреждение о подозрительном звонке и предлагает немедленно заблокировать доступ к средствам. Об этом стало известно в пятницу, 30 января.
В интерфейсе теперь появляется уведомление с рекомендацией положить трубку. После него открывается новое окно с кнопкой «Закрыть доступ к деньгам», нажав на которую клиент может оперативно заблокировать операции, передает РИА Новости.
Ранее заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что после введения ограничений на звонки в мессенджерах мошенники стали использовать новую схему обмана с обратным звонком. В этом сценарии человек сам набирает номер злоумышленника после получения сообщений с описанием правдоподобных ситуаций — например, когда нужно предоставить уточнения или перезвонить по указанному телефону.
Ранее мошенники начали похищать аккаунты россиян на портале «Госуслуги», выдавая себя за представителей властей. Злоумышленники используют тему изменений в Жилищном законодательстве, которые обязывают управляющие компании взаимодействовать с жителями через цифровые сервисы.