Сбербанк добавил кнопку для экстренной блокировки денег после звонка мошенников

Ранее заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что после введения ограничений на звонки в мессенджерах мошенники стали использовать новую схему обмана с обратным звонком. В этом сценарии человек сам набирает номер злоумышленника после получения сообщений с описанием правдоподобных ситуаций — например, когда нужно предоставить уточнения или перезвонить по указанному телефону.