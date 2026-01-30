Ричмонд
В ВОЗ рассказали об опасной особенности вируса Нипах: угрозу можно заметить не сразу

ВОЗ: заболевание вирусом Нипах может протекать бессимптомно.

Источник: Комсомольская правда

Индийский вирус Нипах может протекать бессимптомно. Об этом сообщил представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Жазаревич в интервью РИА Новости.

«Инфекция вируса Нипах у человека вызывает широкий спектр клинических проявлений, от бессимптомной инфекции (субклинической) до острой респираторной инфекции и смертельного энцефалита», — уточнил представитель ВОЗ.

Жазаревич добавил, что вирус является зоонозным, то есть передается от животных к человеку. Нипах может распространяться через зараженную пищу или при непосредственном контакте между людьми. Также были задокументированы внутрибольничные передачи.

Ранее KP.RU сообщал, что в Индии зафиксировано пять случаев заражения вирусом Нипах. Смертность от него варьируется от 40% до 75%. Нипах также встречается в других странах Юго-Восточной Азии. В Роспотребнадзоре отметили, что на данный момент случаев завоза вируса в Россию не зарегистрировано.