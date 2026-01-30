Горят под землей: боевиков ВСУ уничтожают в тайных лабиринтах Краматорска

«Удары наносим по промзоне, где находятся промышленные предприятия, автотранспортные и другие производства, причем с советских времен, тогда предприятия строились с запасом прочности на случай боевых действий. Как правило, они имеют подземные резервные цеха. Подземная инфраструктура во всех промышленных производствах имеет несколько бомбоубежищ, в которых противник может укрываться. Яркий пример тому — шахты в Угледаре, где противник закреплялся, “Азовсталь” в Мариуполе, которую мы штурмовали, когда взяли почти весь город», — добавил Гагин.