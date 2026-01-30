Горят под землей: боевиков ВСУ уничтожают в тайных лабиринтах Краматорска

В ночь на 29 января российские военные нанесли удары по целям в Краматорске. Штурмовики РФ сейчас сосредоточили усилия на южных воротах Славянско-Краматорской агломерации и северных подступах. Эти действия стали частью операции по освобождению ключевых пунктов в Донбассе.
Дистанционные атаки с воздуха.
Военно-политический аналитик Ян Гагин в разговоре с aif.ru отметил, что ВС РФ для атак применяют авиацию и дроны.
«На данный момент удары наносят дистанционно — с помощью авиации и беспилотных систем. Цели — места дислокации противника, укрепрайоны. Это логичное завершение всех действий по взятию Славянска и Краматорска», — сказал Гагин.
Эксперт подчеркнул, что погодные условия играют ключевую роль в выборе тактики, делая прямые боестолкновения сложными для обеих сторон.
«Краматорск и Славянск — это два последних крупных населенных пункта, которые мы не освободили в ДНР, они сейчас являются нашей основной целью. Удары в основном наносятся дистанционно, потому что погодные условия затрудняют наступательные действия, врагу тоже обороняться тяжело», — пояснил Гагин.
Главные цели — под землей.
Удары ВС РФ направлены на объекты, где противник пытается закрепиться, включая промышленные зоны и энергетику. Места дислокации противника часто совпадают с промышленными предприятиями в Краматорске, что делает их приоритетными целями.
«В промышленных предприятиях находятся склады с боекомплектом и расположение личного состава, то есть пункты временной дислокации врага. Опять же, мы бьем по объектам энергетики, которые снабжают военные объекты. Под землей всегда теплее, поэтому для ВСУ подземные укрытия — это и защита, и возможность более-менее согреться», — отметил Гагин.
Противник активно использует промышленную зону Краматорска для укрытий, опираясь на советскую инфраструктуру.
«Удары наносим по промзоне, где находятся промышленные предприятия, автотранспортные и другие производства, причем с советских времен, тогда предприятия строились с запасом прочности на случай боевых действий. Как правило, они имеют подземные резервные цеха. Подземная инфраструктура во всех промышленных производствах имеет несколько бомбоубежищ, в которых противник может укрываться. Яркий пример тому — шахты в Угледаре, где противник закреплялся, “Азовсталь” в Мариуполе, которую мы штурмовали, когда взяли почти весь город», — добавил Гагин.
Краматорск как крупный центр тяжелого машиностроения обладает предприятиями, способными выпускать продукцию двойного и военного назначения. Среди ключевых — Новокраматорский машиностроительный завод, Старокраматорский машиностроительный завод, Краматорский завод тяжелых станков и Энергомашспецсталь. Эти объекты не только обеспечивают экономику, но и служат стратегическими точками в текущих боях.
Киев отправил самые боеспособные части в Краматорск.
Славянско-Краматорская агломерация представляет собой наиболее урбанизированную и промышленно развитую зону. Здесь Киев сосредоточил свои самые боеспособные части, понимая риски потери этой территории, заявил aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«Там Киев сосредоточил самые боеспособные части. Зеленский понимает, что с потерей этой агломерации, вся система сопротивления на линии боевого соприкосновения может рухнуть, как это было с другими “фортецями” в Авдеевке, Артемовске, Красноармейске и так далее. Сейчас начинается битва за окончательное освобождение Донбасса. Несмотря на переговоры, наши военные продолжают прогрызать оборону», — сказал он.
Взятие Славянско-Краматорской агломерации станет ключевым этапом в освобождении Донбасса, что позволит российским войскам установить полный контроль над территорией ДНР и создать условия для дальнейшего продвижения, включая расширение буферной зоны в Харьковской и Днепропетровской областях.