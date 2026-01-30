Серебряков рассказал, в чём отличие омской «Арены» от «СКА-Арены» в Петербурге

«В Петербурге играешь как в театре — болельщиков не слышно. Мне, как человеку, который любит шум и эмоции на матчах, было трудно привыкнуть. В Омске все иначе — ты играешь с кайфом, когда 12 тысяч болельщиков тебя поддерживают», — рассказал он.