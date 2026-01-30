Серебряков рассказал, в чём отличие омской «Арены» от «СКА-Арены» в Петербурге

Вратарь хоккейного клуба «Авангард» Никита Серебряков в блоге на Sports.ru поделился своими ощущениями от игры на омской «G-Drive Арене». По его словам, первое попадание на арену для него было феноменальным — масштаб и атмосфера захватывали дух. Особенно, когда трибуны наполнились, а арена «зажила».
«Поначалу было волнительно, хотелось поскорее набрать обороты, влиться в коллектив и быть полезным для команды. Постепенно мы привыкали, работали над пониманием друг друга. Коллектив очень дружный, и я сразу почувствовал себя комфортно», — отметил Никита.
Говоря о сравнении с другими аренами, вратарь признался, что ему нравится «G-Drive Арена» больше, чем «СКА-Арена» в Петербурге.
«В Петербурге играешь как в театре — болельщиков не слышно. Мне, как человеку, который любит шум и эмоции на матчах, было трудно привыкнуть. В Омске все иначе — ты играешь с кайфом, когда 12 тысяч болельщиков тебя поддерживают», — рассказал он.
Никита также добавил, что всегда готовится к матчу по максимуму, учитывая все возможные обстоятельства.
«Ги Буше всегда говорит, что мы должны готовиться к любой игре по максимуму — не на 60 минут, а на 65 плюс буллиты. Мой отец говорит: “Всегда готовься к худшему, чтобы потом было лучше”, — отметил вратарь.
Серебряков надеется, что его лучшая игра в Омске еще впереди, и, возможно, это будет именно в финале Кубка Гагарина.