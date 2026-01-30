Ушел в три ночи: что случилось с актером Смородиным из «Морских дьяволов»

«Валера был моим товарищем, я знал его не только как коллегу. Это человек, который не носил за пазухой камня, с которым можно было пойти хоть в разведку, хоть в баню. Он жил душой и работал на сцене, отдавая свою душу. Ему будет не стыдно стоять перед Господом», — сказал он.