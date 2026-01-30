Ушел в три ночи: что случилось с актером Смородиным из «Морских дьяволов»

Внезапная смерть актера Валерия Смородина потрясла его коллег и поклонников. Еще накануне он прекрасно себя чувствовал, шутил, а в ночь на 29 января его сердце остановилось. О том, каким был Смородин и что с ним произошло, aif.ru рассказали его коллеги по Калужскому драматическому театру и знакомые.
Трагическая ночь.
О смерти Смородина его коллеги и друзья узнали 29 января утром. Они не могут отойти от шока: накануне все было хорошо, он привычно шутил на работе и выглядел здоровым.
«Вчера вечером мы общались, был бодр, в хорошем расположении духа, на здоровье не жаловался. И с утра такая трагическая новость. Ему стало плохо ночью. Вызвали скорую, но врачи не успели. Около трех часов ночи его не стало. Предварительно — проблемы с сердцем. Точно скажут после вскрытия», — рассказал aif.ru знакомый семьи.
Последний выход на сцену.
Накануне, 28 января, Смородин отыграл роль князя Шуйского в спектакле «Борис Годунов». По словам коллег, ничто не предвещало, что буквально через несколько часов его не станет.
«Вчера вот мы с ним только вместе отработали. Он играл Шуйского, я — Воротынского. Мы с ним были вместе на сцене, и уже ночью этого не стало. Его уход — это очень большая потеря для театра», — поделился актер Ярослав Орляченко.
В «Борисе Годунове» вместе со Смородиным играла и Ирина Желтикова.
«Он был очень брутальным внешне, а внутри Валера очень ранимый, очень нежный человек. Всегда переживал за театр. Он отдавал всего себя, полностью! Часто приглашал к себе коллектив, всегда хотел объединить всех. С ним было легко общаться, и в гости к нему с охотой приезжали все», — сказала она.
Желтикова отметила, что Смородин был известен в городе не только как актер, но и как защитник животных.
«Валера помогал животным. Подбирал, кормил, выхаживал, приюту помогал», — добавила она.
Актер театра Станислав Савельев отметил, что тяжело переживает уход своего товарища.
«Валера был моим товарищем, я знал его не только как коллегу. Это человек, который не носил за пазухой камня, с которым можно было пойти хоть в разведку, хоть в баню. Он жил душой и работал на сцене, отдавая свою душу. Ему будет не стыдно стоять перед Господом», — сказал он.
В каких фильмах снимался Валерий Смородин.
Жители Калуги запомнили Валерия Смородина как разнопланового актера. Он создавал не только комедийные образы, например, в «Свадьбе Кречинского», «Хануме» и других постановках, но и блестяще исполнил роли драматичных персонажей в «Гамлете», «Вечно живых» и «Шинели» и других постановках.
В 2021 году Смородин в числе первых был удостоен почетного звания «Заслуженный артист Калужской области».
В кино Смородин пришел уже в зрелом возрасте. Он начал сниматься с 2013 года. Смородин был задействован в сериале «Морские дьяволы. Вектор атаки», фильме «Истребители. Битва за Крым». Также в его фильмографии проекты «Некрасивая подружка — 7. Эффект бабочки», «Редкая птица» и многие другие.