Уфимские маршрутки и автобусы работают с 5:50 до 00:10

Стало известно, в какое время ходит основной общественный транспорт Уфы.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Уфы озвучила официальный график работы городского общественного транспорта. Согласно информации Управления транспорта и связи, большинство маршрутов работают до десяти часов вечера.

Самые ранние рейсы «Башавтотранса» начинаются в 5:50 утра. Самые поздние маршрутки завершают работу около полуночи — в 00:10. Однако основная масса перевозок приходится на временной интервал с 6:20 утра до 21:30 вечера.

Как пояснили в ведомстве, такое расписание составлено строго в соответствии с федеральными требованиями к режиму труда и отдыха водителей. По этим правилам, продолжительность ежедневной смены водителя не должна превышать 10 часов. В отдельных случаях ее можно увеличить максимум на два часа, но с обязательным учетом времени, необходимого для того, чтобы доехать до места стоянки.

