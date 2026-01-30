Уфимские маршрутки и автобусы работают с 5:50 до 00:10

Как пояснили в ведомстве, такое расписание составлено строго в соответствии с федеральными требованиями к режиму труда и отдыха водителей. По этим правилам, продолжительность ежедневной смены водителя не должна превышать 10 часов. В отдельных случаях ее можно увеличить максимум на два часа, но с обязательным учетом времени, необходимого для того, чтобы доехать до места стоянки.