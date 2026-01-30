Эксперт Валишвили рекомендовала сменить карты Visa и Mastercard

С 1 января 2025 года банковские карты международных платежных систем Visa и Mastercard стали менее защищенными от мошенников из-за истечения срока действия ключевых сертификатов безопасности. Об этом рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили, рекомендовав владельцам таких карт задуматься о замене.
Эксперт пояснила, что сертификаты отвечают за шифрование данных при транзакциях и подтверждают соответствие чипа стандартам защиты.
— Это не означает, что картой нельзя оплатить покупки, свой функционал она частично сохраняет, хотя некоторые POS-терминалы могут отклонить операцию. Но главным образом встает вопрос безопасности. Именно поэтому банки рекомендуют заменить карты, — отметила Валишвили в беседе с агентством «Прайм».
После окончания срока действия сертификатов терминалы не могут проверить уникальный код, генерируемый чипом, что повышает риск компрометации данных.
В декабре директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина заявила, что банк России продолжает переговоры с банками касательно отключения карт международных платежных систем Visa и Mastercard с продленным сроком действия в стране.