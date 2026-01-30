Эксперт Валишвили рекомендовала сменить карты Visa и Mastercard

С 1 января 2025 года банковские карты международных платежных систем Visa и Mastercard стали менее защищенными от мошенников из-за истечения срока действия ключевых сертификатов безопасности. Об этом рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили, рекомендовав владельцам таких карт задуматься о замене.