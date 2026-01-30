Мошенники придумали новую схему обмана на сайтах знакомств

Когда же мужчины переводят деньги, преступники перестают выходить на связь. Однако через некоторое время «новая знакомая» снова связывается с жертвами и предлагает вернуть долг — для этого у потерпевших просят продиктовать пятизначный код из СМС для «подтверждения перевода», но деньги так и не поступают на счета обманутых, наоборот — злоумышленники крадут накопления и вновь перестают выходить на связь.