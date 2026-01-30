Ричмонд
Мошенники придумали новую схему обмана на сайтах знакомств

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Мошенники на сайтах знакомств от лица женщин просят у мужчин деньги в долг якобы на лечение ребенка, а затем выманивают код из смс и крадут средства со счетов, выяснило РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Злоумышленники создают анкеты женщин и находят жертв на сайтах знакомств. Затем они переводят диалог в мессенджер и в процессе общения «онлайн-спутница» рассказывает о том, что у нее болен ребенок, и ей необходимы деньги на лечение.

Когда же мужчины переводят деньги, преступники перестают выходить на связь. Однако через некоторое время «новая знакомая» снова связывается с жертвами и предлагает вернуть долг — для этого у потерпевших просят продиктовать пятизначный код из СМС для «подтверждения перевода», но деньги так и не поступают на счета обманутых, наоборот — злоумышленники крадут накопления и вновь перестают выходить на связь.