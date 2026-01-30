РЖД в феврале и марте запустит дополнительные поезда из Перми до Москвы

Поезд № 229 «Пермь — Москва» отправится 19 февраля и 5 марта в 11:21, № 230 «Москва — Пермь» 24 февраля и 10 марта — в 21:05. Время прибытия на Ярославский вокзал столицы — 05:54, вокзал «Пермь-2» — 19:39. Дополнительные поезда сформируют из купейных и плацкартных вагонов.