РЖД в феврале и марте запустит дополнительные поезда из Перми до Москвы

Поезд № 229 «Пермь — Москва» отправится 19 февраля и 5 марта в 11:21, № 230 «Москва — Пермь» 24 февраля и 10 марта — в 21:05. Время прибытия на Ярославский вокзал столицы — 05:54, вокзал «Пермь-2» — 19:39. Дополнительные поезда сформируют из купейных и плацкартных вагонов.
В составах предусмотрены места для пассажиров с детьми и маломобильных пассажиров, есть специализированные багажные купе, доступна услуга перевозки домашних животных без сопровождения владельцами.
Стоимость билетов составит: плацкарты — от 3 248 ₽, купе — от 4 268 ₽, купе для инвалидов — от 3 855 ₽