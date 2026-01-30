Нипах атакует: кому из россиян опасен этот и другие смертельные вирусы

В свете последних сообщений о вспышках опасных заболеваний в мире многие россияне задаются вопросом: насколько реальна угроза? Отвечает один из ведущих экспертов страны — вирусолог, академик РАН, доктор биологических наук Сергей Нетесов. В эксклюзивном интервью aif.ru он дал четкую оценку ситуации со смертельным вирусом Нипах и перечислил инфекции, с которыми можно столкнуться на тропических курортах.
Нипах: смертельный, но далекий.
Недавние новости о вспышке, вызванной вирусом Нипах в Индии, вызвали волну беспокойства. Однако Сергей Нетесов призывает не поддаваться панике.
«Этот вирус известен уже 27 лет. Вспышки — или, в последние годы, микровспышки — случаются в Индии и Бангладеш практически ежегодно. Для России этот вирус не опасен. За всю 27-летнюю историю наблюдений не было зафиксировано ни одного случая ввоза этой болезни из указанных стран. Проблема во многом раздута прессой», — отметил Нетесов.
Ключевая причина, по которой Нипах не представляет эпидемиологической угрозы для россиян, — его путь передачи. Вирусолог пояснил, что он не передается воздушно-капельным путем, а имеет алиментарный путь передачи.
«Заражение происходит, когда люди употребляют в пищу фрукты, надкусанные летучими лисицами, либо едят немытые плоды, поднятые прямо с земли в тех местах, где обитают и испражняются эти животные. В Индии, похоже, подбирать фрукты с земли — это распространенная практика среди бедных слоев населения, что и приводит к заражению. Смертность при этом действительно высокая — до 70%», — подытожил Нетесов.
Таким образом, риск для туриста, соблюдающего элементарные гигиенические нормы и не пробующего немытые фрукты в эндемичных регионах, стремится к нулю.
Тропики зовут: какие инфекции реально опасны на курортах?
Гораздо более актуальной для россиян, планирующих отпуск, является тема тропических инфекций. Популярными направлениями остаются Таиланд, Вьетнам, Египет, ОАЭ, Мальдивы, Шри-Ланка, Индонезия. На что же стоит обратить внимание?
«Основные опасные тропические вирусные инфекции: жёлтая лихорадка, лихорадка Денге, японский энцефалит, вирус Зика. Все они в тропических странах есть, появились они там не пять минут или год назад, а сопровождают человечество десятки тысяч лет. Передаются они через укусы тропических комаров, и в курортных зонах и городах местность от комаров обрабатывают в обязательном порядке. Тропики — это родина человечества и родина вирусов, конечно же, тоже», — отметил Нетесов.
Эксперт подчеркивает, что об этих угрозах прекрасно осведомлены в российских профильных институтах, таких как Роспотребнадзор, Центр имени Гамалеи и Институт медицинской паразитологии и тропических заболеваний при Сеченовском университете.
Риски под контролем: все в ваших руках.
Насколько же велика вероятность заражения россиян этими инфекциями на курортах? Сергей Нетесов дает неоднозначный, но очень важный ответ.
«Если употреблять термин “вероятность” математически, то она ничтожна. Если россиянин не полезет в джунгли без защиты и репеллентов, риск минимален. Так что всё зависит от поведения человека. Хотите сплавиться по реке во Вьетнаме? В таком случае вероятность подхватить лихорадку Денге может составить около 30%. Именно так это и происходит», — рассказал вирусолог.
Он привел конкретные цифры, подтверждающие, что риск существует, но он управляем: в Россию, например, в Новосибирск привозят от 30 до 50 случаев лихорадки Денге в год, в Москву, конечно, чаще.
«Таким образом, уровень риска напрямую определяется поведением самих путешественников», — подытоживает эксперт.
Вирусолог настаивает, что реальная безопасность зависит от осведомленности и разумных действий каждого. Планируя поездку в тропики, нужно уделить время профилактике: узнать о необходимых прививках (например, от желтой лихорадки), запастись качественными репеллентами, носить закрытую одежду в лесистой местности и быть осторожным с уличной едой.