В Усольском районе мужчине выплатят компенсацию после нападения собак

Суд обязал администрацию Усольского района выплатить компенсацию морального вреда мужчине, который пострадал от нападения стаи бродячих собак. Как сообщили КП-Иркутск в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона, произошло все в поселке Мишелевка в сентябре 2025 года.
— Животные набросились на сибиряка возле площадки с мусорными контейнерами. Одна собака схватила за штанину, другая укусила за ногу. Пострадавшему понадобилась помощь медиков, а также курс профилактических прививок, — говорится в материалах дела.
Администрация района пыталась оспорить иск, ссылаясь на то, что выделенные на отлов животных средства были уже потрачены. Однако суд установил, что именно мэрия по закону обязана отлавливать и содержать бездомных собак.
В итоге суд постановил взыскать в пользу пострадавшего 15 тысяч рублей компенсации морального вреда, а также судебные издержки. Решение пока не вступило в законную силу. Это значит, что его можно обжаловать.
