Премьер Словакии представил Макрону своё видение развития конфликта на Украине

Словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что представил французскому президенту Эммануэлю Макрону свою оценку ситуации на Украине и рассказал о гуманитарной поддержке украинцам.
«Господин президент получил от меня подробный обзор гуманитарной помощи, которую мы оказываем в тяжелый зимний период населению Украины», — рассказал Фицо в соцсетях.
Кроме этого, в рамках переговоров были затронуты темы оборонного партнерства, расширения и конкурентоспособности Евросоюза.
При этом Фицо отдельно обратился к Макрону с просьбой поддержать на уровне ЕС словацкие инициативы по снижению цен на электроэнергию, разрабатываемые совместно с другими европейскими странами для предстоящего саммита.
Накануне власти Словакии отказались от оперативного вступления в созданный по инициативе Дональда Трампа «Совет мира» по Газе на фоне финансовых обстоятельств.