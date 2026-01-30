Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер Словакии представил Макрону своё видение развития конфликта на Украине

Фицо рассказал Макрону о гуманитарной поддержке украинцам.

Источник: Комсомольская правда

Словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что представил французскому президенту Эммануэлю Макрону свою оценку ситуации на Украине и рассказал о гуманитарной поддержке украинцам.

«Господин президент получил от меня подробный обзор гуманитарной помощи, которую мы оказываем в тяжелый зимний период населению Украины», — рассказал Фицо в соцсетях.

Кроме этого, в рамках переговоров были затронуты темы оборонного партнерства, расширения и конкурентоспособности Евросоюза.

При этом Фицо отдельно обратился к Макрону с просьбой поддержать на уровне ЕС словацкие инициативы по снижению цен на электроэнергию, разрабатываемые совместно с другими европейскими странами для предстоящего саммита.

Накануне власти Словакии отказались от оперативного вступления в созданный по инициативе Дональда Трампа «Совет мира» по Газе на фоне финансовых обстоятельств.

Узнать больше по теме
Роберт Фицо: биография словацкого политика и премьер-министра
Роберт Фицо — политик, который уже в четвертый раз возглавляет правительство Словакии. Известен тем, что прекратил военную помощь Украине, критиковал санкции в отношении Росиии и позицию стран Запада по конфликту на Украине. Подробно о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше