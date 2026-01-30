Спасать было поздно: родные описали последние дни Бура из «Мента в законе»

«При попадании тромба в легочную артерию возникает синдром, который вызывает спазм и рефлекторную остановку сердца. Сделать в этой ситуации ничего нельзя, потому что рефлекторная реакция связана с тем, что организм видит, что есть так называемое давление заклинивания легочной артерии, и тромб протолкнуться не должен. Сердце поэтому не работает. Такой странный рефлекс, существующий в нашем организме, приводит к фатальным последствиям», — объяснил врач.