Спасать было поздно: родные описали последние дни Бура из «Мента в законе»

Российский актер Андрей Бур (Бурычев), известный по ролям в сериалах «Реальные пацаны», «Полицейский с Рублевки», «Мент в законе» и других, скоропостижно скончался в возрасте 46 лет. Смерть наступила еще 16 января, однако общественность узнала о трагедии только почти спустя две недели.
Тело нашла дочь.
По словам брата Андрея Бура Олега, младшая дочь общалась с отцом ежедневно. Когда актер перестал выходить на связь, близкие сразу забили тревогу.
«14 января он не выходил на связь, и она поехала к нему с мужем. Андрей дверь не открывал. Вызвали МЧС, но было уже поздно…» — сообщил aif.ru Олег.
Родственник Андрея Бура Александр также рассказал aif.ru, что актер приезжал к ним отмечать новогодние праздники.
«Он приезжал к нам на Новый год, уехал 6 января, а 16 числа его не стало. Андрея увезли в Лефортовский морг, вскрытие делали там. Мы сами находимся в шоке, ему еще жить бы да жить», — добавил Александр.
Что стало причиной смерти Андрея Бура.
Олег Бурычев признался, что его брат Андрей тяжело дышал в последние дни перед смертью. Актер скончался скоропостижно из-за оторвавшегося тромба.
«Врачи скорой помощи утвердили, что по всем признакам был тромб», — сказал Олег.
Тело Андрея Бура после обнаружения направили в судебный морг. Прощание с актером состоялось 20 января.
Андрей Бур вел активный образ жизни, серьезно занимался спортом и был заядлым байкером.
Есть ли шанс спасти человека с тромбом.
Терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в разговоре с aif.ru отметил, что в случае с тромбом летальный исход происходит практически в 99% случаев даже в условиях стационара.
«При попадании тромба в легочную артерию возникает синдром, который вызывает спазм и рефлекторную остановку сердца. Сделать в этой ситуации ничего нельзя, потому что рефлекторная реакция связана с тем, что организм видит, что есть так называемое давление заклинивания легочной артерии, и тромб протолкнуться не должен. Сердце поэтому не работает. Такой странный рефлекс, существующий в нашем организме, приводит к фатальным последствиям», — объяснил врач.
Тромбы образуются на фоне ряда заболеваний, включая нарушение ритма сердца, повышенной свертываемости крови и тромбофлебита.
Чем был известен Андрей Бур.
Андрей Бур — российский актер, сыгравший десятки эпизодических ролей в российских фильмах и сериалах. Получил актерское образование в театральной школе, актерскую карьеру начал с драматического театра-студии «Образ».
Бур снимался во многих известных российских сериалах, включая «Мент в законе», «Реальные пацаны», «Ивановы-Ивановы». В 2018 году актер сыграл запомнившуюся многим роль сотрудника ППС в сериале «Полицейский с Рублевки».
После 2023 года он редко появлялся на экранах. Последними работами Бура стали роли в сериалах «Солнце, море, два ствола» и «Инъекция любви», снятые в 2024 году.