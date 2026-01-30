Ричмонд
В Омской области электричка сбила насмерть молодую женщину

Трагическое железнодорожное происшествие случилось в районе железнодорожного вокзала города Исилькуль.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области транспортные полицейские устанавливают обстоятельства смертельного травмирования пешехода. По данным телеграм-канала «Транспортная полиция Сибири», на станции Исилькуль электропоезд сбил 32-летнюю женщину.

Следователями установлены обстоятельства смертельной аварии, произошедшей вчерашним вечером в районе железнодорожного вокзала города Исилькуль. Было выясненно, что 32-летняя местная жительница пересекала железнодорожные пути вне пешеходного перехода перед приближающейся электричкой. Сообщается, что машинист всячески старался предотвратить трагедию — подавал звуковой сигнал, применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. От полученных травм женщина скончалась на месте.