В Омской области электричка сбила насмерть молодую женщину

Следователями установлены обстоятельства смертельной аварии, произошедшей вчерашним вечером в районе железнодорожного вокзала города Исилькуль. Было выясненно, что 32-летняя местная жительница пересекала железнодорожные пути вне пешеходного перехода перед приближающейся электричкой. Сообщается, что машинист всячески старался предотвратить трагедию — подавал звуковой сигнал, применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. От полученных травм женщина скончалась на месте.