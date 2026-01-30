Россия победила в небе: генерал рассказал об истреблении авиации ВСУ

Противостояние в воздушном пространстве Украины вступает в критическую фазу. Западные поставки истребителей, на которые киевский режим возлагал огромные надежды, не смогли кардинально изменить баланс сил. В каком состоянии сейчас находится авиапарк Украины и как ВС РФ уничтожает авиацию противника, aif.ru рассказал заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.
Четыре «Ласточки»: что осталось от парка F-16 Украины.
Первые поставки истребителей F-16 воспринимались Киевом как долгожданный подарок. Однако ошибки собственных пилотов, российские ракеты, дроны и системы ПВО быстро расставили всё по местам. По словам генерал-майора Владимира Попова, от всего парка этих машин у противника остались считанные единицы.
«В последнее время остается четыре рабочих F-16, то есть две пары, которые могут летать, дежурят в системе ПВО против наших крылатых ракет, против самолетов. Также на них отрабатывают практические полеты, то есть продолжают учиться украинские летчики. И две машины в ремонте находятся», — отметил Попов.
Таким образом, из примерно 20 переданных самолетов боеспособность сохранили лишь четыре. Остальные выведены из строя. Часть из них разбились из-за ошибок пилотов, были ликвидированы «дружественным» огнем. Часть истребителей уничтожены ударами ракет и дронов на украинских авиабазах, а часть — в воздухе.
«Герань» как приговор: как дроны выжигают авиацию ВСУ на земле.
Дроны «Герань» и крылатые ракеты не оставляют шансов украинским истребителям и вертолетам. Как объяснил aif.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов, они используются для комбинированных ударов по авиабазам, местам стоянки и укрытиям самолетов.
Удары наносятся не только по крупным базам, но и по скрытым площадкам подскока, где вертолеты пытаются укрыться для внезапных атак.
«Для нанесения комплексного поражения используются крылатые ракеты и дроны типа “Герань”. Так били по Староконстантинову, по Стрыю подо Львовом. Били по стоянкам самолетов, укрытиям ЖБУ, где прячут истребители. В этом месяце успешно были уничтожены два вертолета противника Ми-24 и Ми-8, которые “сидели” на площадке подскока или в засаде находились», — объяснил Попов.
Эти действия методично сокращают и без того ограниченные ресурсы ВСУ, вынуждая противника прятать технику и лишая его оперативной мобильности.
Смерть «Грача» в объективе: как ракета догнала Су-25.
Недавно в сети появились уникальные кадры, снятые камерой на крыле украинского штурмовика Су-25 в момент его уничтожения в небе Донбасса. Генерал-майор Попов дал профессиональную оценку этой ситуации и объяснил, какое оружие используется против истребителей.
«Штурмовик Су-25, или “Грач” это самолет советского производства. Машина хорошая, бронированная и мощная. Не каждый осколок или дрон может ее сбить в воздухе. Но ракеты — другое дело», — отметил военный эксперт.
Ключевую роль играет тип применяемых ракет. По словам Попова, наиболее эффективны против таких целей ракеты с тепловым наведением.
«Как правило, их бьют на догоне ракетами с тепловой головкой самонаведения (ТГС). Они идут по тепловому следу, целясь в выхлоп двигателя в хвостовой части», — сказал Попов.
Эксперт также уточнил, что в зависимости от дистанции до цели могут применяться разные комплексы — от дальнобойных систем ПВО до средств ближнего действия.
«Всё зависит от того, где это произошло. Если далеко от линии фронта, за 100 км и больше — это могли быть мощные ракеты, например, от С-300 или С-350 “Витязь”. Если ближе, в 30−60 км — тогда, возможно, комплексы “Бук” разных модификаций. А у самой линии — средства ближнего действия вроде “Панциря” или даже переносные ПЗРК», — отметил он.
Как стало известно, камера на крыле украинского Су-25 зафиксировала поражение, последующий взрыв и разрушение фюзеляжа. На кадрах можно увидеть, как после попадания ракеты происходит отрыв топливного бака и фюзеляж разрушается на части, крыло и кабина отделяются друг от друга. Пилот не успел катапультироваться и погиб, что было подтверждено украинскими властями.
Украинская авиация, несмотря на поставки партнеров, несет тяжелейшие потери как на земле, так и в воздухе, теряя не только технику, но и опытных пилотов. Системное уничтожение авиационной инфраструктуры сводят на нет попытки ВСУ добиться какого-либо перелома. Оставшиеся единицы F-16 и другой авиатехники вынуждены действовать с оглядкой, их ресурс стремительно сокращается, а возможности для восполнения потерь у Киева практически исчерпаны.