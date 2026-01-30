Россиян призвали срочно заменить карты Visa и Mastercard: безопасность средств под угрозой

Эксперт напомнила, что, несмотря на уход из России международных систем Visa и Mastercard в 2022 году, их карты все еще действуют на территории нашей страны. Но с 1 января 2025 года у них закончился срок сертификата безопасности. Именно он отвечает за шифрование данных при транзакции, когда терминал устанавливает связь между картой и банком.