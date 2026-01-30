Россиян призвали срочно заменить карты Visa и Mastercard: безопасность средств под угрозой

Россиянам лучше отказаться от банковских карт платежных систем Visa и Mastercard, потому что они хуже других защищены от мошенников. Об этом в интервью агентству «Прайм» заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.
Эксперт напомнила, что, несмотря на уход из России международных систем Visa и Mastercard в 2022 году, их карты все еще действуют на территории нашей страны. Но с 1 января 2025 года у них закончился срок сертификата безопасности. Именно он отвечает за шифрование данных при транзакции, когда терминал устанавливает связь между картой и банком.
Так что теперь невозможно проверить код, создаваемый при оплате. Оплачивать покупки такими картами можно, но некоторые банковские терминалы иногда отклоняют операции.
«Но главным образом встает вопрос безопасности. Именно поэтому банки рекомендуют заменить карты. Длительное их использование увеличивает риск кражи данных», — уточнила Валишвили.
Другой весомый довод в пользу того, чтобы отказаться от пластика иностранных платежных систем, — срок пользования. Чем дольше человек использует подобную карту, тем выше риск того, что данные о владельце окажутся в руках мошенников. При этом важно помнить, что достаточно эффективных способов защиты старых карт совсем мало.
Ранее доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Максим Чирков отметил, что истечение срока сертификатов безопасности карт Visa и Mastercard коснулось ограниченного количества граждан России. Сейчас они сталкиваются с тем, что оплата проходит не всегда. Все проблемы решились у тех, кто своевременно перешел на карты российской платежной системы «Мир».
В Госдуме тогда предположили, что уход Visa и Mastercard из России будет недолгим. Все потому, что они потеряли большой рынок и будут стремиться войти обратно. Однако прогноз не сбылся — россияне перешли на отечественную платежную систему.
После этого ЦБ сообщил о планах установить разумный срок для замены Visa и Mastercard. Делать это регулятор намерен без спешки, поскольку острой необходимости в замене банковского пластика нет.