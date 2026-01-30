Красноярский край стал лидером СФО в общем рейтинге общества «Знание»

КРАСНОЯРСК, 30 янв — РИА Новости. Красноярский край стал лидером Сибирского федерального округа (СФО) в общем рейтинге Российского общества «Знание» и расширяет географию его проектов, сообщает пресс-служба губернатора региона.
«Красноярский край стал лидером СФО в общем рейтинге Российского общества “Знание” и вошел в первую десятку среди регионов страны», — сказано в сообщении.
Итоги работы и планы на следующий год обозначили на заседании наблюдательного совета Красноярского регионального отделения Российского общества «Знание». Наблюдательный совет отделения организации в крае возглавляет губернатор Михаил Котюков. Мероприятие состоялось в Национальном центре «Россия», в Красноярске. Региональное отделение было создано в 2023 году, оно насчитывает 328 активных лекторов.
По данным реготделения, в прошлом году в регионе состоялось более 1200 просветительских мероприятий, организованных обществом. Участниками лекций, викторин, тематических кинопоказов, интеллектуальных игр стали более 62 тысяч жителей региона.
Также в 2025 году Красноярск стал одним из 11 городов-участников масштабного марафона «Знание. Первые», посвященного 80-летию атомной промышленности. Шесть представителей региона победили в юбилейном сезоне «Знание. Лектор» — это рекорд в стране.
По словам директора красноярского филиала Ирины Багдасарьян, основной акцент работы в 2026 году будет сделан на расширении просветительской деятельности на все муниципалитеты региона.
«В планах — проведение масштабных мероприятий и выездных программ по всему краю. Центральными темами станут лекции о межнациональном согласии и основах российской государственности. Планируем много работать с предприятиями на территории региона. Особое внимание уделим проектам, посвящённым единству народов России», — сказала Багдасарьян.
Котюков и глава краевого парламента Алексей Додатко поблагодарили Общество «Знание» за масштабную просветительскую работу.
«Сообща мы продолжим делать процесс получения новых знаний привлекательным и доступным, усиливать интеллектуальный потенциал региона», — отметил Котюков.
Проекты Общества «Знание» соответствуют целям национального проекта «Молодежь и дети».