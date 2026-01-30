Красноярский край стал лидером СФО в общем рейтинге общества «Знание»

Итоги работы и планы на следующий год обозначили на заседании наблюдательного совета Красноярского регионального отделения Российского общества «Знание». Наблюдательный совет отделения организации в крае возглавляет губернатор Михаил Котюков. Мероприятие состоялось в Национальном центре «Россия», в Красноярске. Региональное отделение было создано в 2023 году, оно насчитывает 328 активных лекторов.