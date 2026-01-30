Ричмонд
Троих россиян, пропавших в Египте, нашли в местном полицейском участке

Трое российских туристов, которые перестали выходить на связь в Египте после прибытия из Екатеринбурга, были найдены в одном из местных полицейских участков. Об этом в четверг, 29 января, сообщили в посольстве России в Каире.

По данным диппредставительства, граждане прибыли в Шарм-эш-Шейх 21 января, после чего самостоятельно отправились в Каир и пропали. После того как они не вышли на обратный рейс, посольство начало поиски через МИД и правоохранительные органы Египта.

— Согласно полученной оттуда предварительной информации, в настоящее время они находятся в египетской полиции. Обстоятельства случившегося с ними выясняются. Прилагаются все усилия для благополучного возвращения туристов в Россию, — говорится в сообщении ведомства.

Точные причины их нахождения в полиции пока не сообщаются. Посольство продолжает работу по установлению всех деталей и организации возвращения граждан.

О пропаже туристов стало известно 28 января. Они прилетели из Екатеринбурга в Шарм-эш-Шейх 21 января и должны были вернуться на родину 27 января.