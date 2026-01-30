«Молчание нарушено. Голос должен прозвучать»: как Сулико Махметовна начала карьеру модели в 80 лет

— Мы — связующее звено между прошлым и будущим, — говорит она. — Раньше по вышивке на кимешеке можно было понять о женщине всё без единого слова. Если преобладает зеленый цвет, значит перед вами мудрая женщина, имеющая право голоса в совете Ауыла наравне с мужчинами. Красный цвет говорил о том, что перед вами молодая келин, а золотистый — вестник того, что женщина ждет ребенка. Белая ткань без узоров означала вдовство — сигнал для каждого встречного, что этой женщине нужны помощь и защита. Наша ДНК содержит информацию семи поколений. Молчание нарушено — наш голос должен прозвучать.