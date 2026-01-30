«Молчание нарушено. Голос должен прозвучать»: как Сулико Махметовна начала карьеру модели в 80 лет

«Мы всегда жили для кого-то».
Сулико Махметовна — дочь генерала и педагога, врач по профессии, проработавшая в медицине до 72 лет. Ее воспитание основывалось на примере матери — «первой леди» в семье, которая прививала детям вкус, элегантность и чувство собственного достоинства.
Однако путь в профессиональный моделинг начался гораздо позже, в центрах активного долголетия. Объединившись в группу единомышленников, женщины старшего возраста решили не просто проводить досуг, а учиться профессиональному дефиле.
— Мы, женщины постсоветского поколения, сначала отдавали должное родителям, потом семье, работе, детям и внукам. На себя времени просто не оставалось, — делится Сулико Махметовна. — Но мечты-то никуда не делись. В центрах активного долголетия мы собрали группу таких же активных пенсионеров и решили: будем дефилировать. Сначала сами, на праздниках, как могли. А потом «загорелись» и пошли учиться к профессионалам.
Так начались семь месяцев тренировок. Оказалось, что ходить по подиуму — это не просто «красиво шагать», а тяжелый физический труд.
— Мы привыкли ходить в суете, в спешке. А тут нужно было обрести женственность, держать осанку, контролировать каждый шаг.
Зал визжал и плакал.
Первый большой выход случился в Таразе на международном Fashion Week. Свет софитов, оценивающие взгляды жюри и тысячи зрителей.
— Волновались страшно все — и мы, и те, кто нас выпускал. Но когда мы вышли на подиум, зал был в восторге. Люди не просто хлопали — они топали, визжали и даже плакали. После этого триумфа в Дубае, на Неделе миланской моды, иностранная пресса не скрывала удивления: «Какие казашки! В таком возрасте, на каблуках, и с каким достоинством они несут свою культуру!» — вспоминает героиня.
Кимешек как открытая книга.
Для Сулико Махметовны выход на сцену — это не просто показ платьев. Вместе с единомышленницами она создала клуб AQ BATA, чтобы вернуть молодежи понимание казахских традиций.
— Мы — связующее звено между прошлым и будущим, — говорит она. — Раньше по вышивке на кимешеке можно было понять о женщине всё без единого слова. Если преобладает зеленый цвет, значит перед вами мудрая женщина, имеющая право голоса в совете Ауыла наравне с мужчинами. Красный цвет говорил о том, что перед вами молодая келин, а золотистый — вестник того, что женщина ждет ребенка. Белая ткань без узоров означала вдовство — сигнал для каждого встречного, что этой женщине нужны помощь и защита. Наша ДНК содержит информацию семи поколений. Молчание нарушено — наш голос должен прозвучать.
«Моя жизнь только начинается».
За внешней легкостью подиумного шага скрывается история большой воли. Сулико Махметовна перенесла две онкологические операции, причем продолжала работать, даже проходя лечение. Но вопреки стереотипам, она не сталкивается с осуждением из-за своего увлечения — только с поддержкой.
— Я ни разу не слышала вопроса «зачем вам это?». Наоборот, люди подходят, просят сфотографироваться, говорят, что тоже хотели бы так активно жить. Нас не остановить именно из-за этого одобрения. Долг перед государством и семьей отдан, теперь — время внутренней свободы.
Огромной поддержкой стала дочь. Когда Сулико Махметовна сомневается или устает, именно дочь возвращает её «в строй», напоминая, что она — пример для подражания.
«Что ты можешь подарить миру?».
Сулико Махметовне больно видеть молодых людей, которые в свои 20 лет выглядят уставшими от жизни. Её секрет энергии прост — он в созидании и отказе от эгоизма. Она часто вспоминает Ари Сета Коэна, фотографа, который первым открыл миру красоту возраста, и Аллу Ильчун — легендарную музу Диора с казахскими корнями.
— Я часто вижу молодых людей, которые в двадцать лет уже будто устали от жизни. Им я хочу сказать одно: ищите себя в творчестве. Творчество — оно от слова «Творец», оно связывает нас с чем-то божественным. Пробуйте, ошибайтесь, начинайте заново. Для того чтобы наконец спеть свою собственную песню и почувствовать себя главной героиней своей истории, — заключает Сулико Махметовна.
Сегодня фотографии Сулико Махметовны публикуются в международном издании World Fashion News, но она уже работает над новой летней коллекцией «Tamyr» (Корни). Идёт выбор тканей, проработка эскизов и новых «точек» на подиуме.
— Творчество — это работа. Нужно пробовать, ошибаться и начинать заново. Моя жизнь в медицине была служением, а сейчас пришло время спеть свою собственную песню. И 80 лет для этого — самый подходящий возраст.