Брошенного в мешке редкого краснокнижного орлана спасли в Нижнем Новгороде

Специалисты ветеринарной службы установили, что возраст спасенного хищника составляет три года. При осмотре у него выявили травму крыла и сильное истощение. Сейчас орлан находится на карантине в зоопарке, где проходит необходимое лечение и восстанавливает силы под присмотром орнитологов и инспекторов ведомства.