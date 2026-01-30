Брошенного в мешке редкого краснокнижного орлана спасли в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде спасена редчайшая птица, занесенная в Красную книгу России — белоплечий орлан. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия. Птицу обнаружили сотрудники зоопарка «Лимпопо» на автомобильной стоянке: неизвестные оставили орлана в обычном синтетическом мешке.
Специалисты ветеринарной службы установили, что возраст спасенного хищника составляет три года. При осмотре у него выявили травму крыла и сильное истощение. Сейчас орлан находится на карантине в зоопарке, где проходит необходимое лечение и восстанавливает силы под присмотром орнитологов и инспекторов ведомства.
Белоплечий орлан в естественной среде обитает на Дальнем Востоке и Камчатке, поэтому его появление в Нижегородской области вызывает вопросы у специалистов. После завершения курса реабилитации Росприроднадзор примет решение о дальнейшей судьбе птицы и возможности ее возвращения в дикую природу.