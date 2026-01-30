Лунный календарь на февраль 2026: когда стричься, делать маникюр, начинать диету и когда это запрещено

Да, многочисленные наблюдения подтверждают связь между лунными фазами и скоростью роста волос. На растущую Луну волосы действительно растут быстрее, на убывающую — медленнее. Это объясняется влиянием Луны на движение жидкостей в организме, включая кровообращение в волосяных луковицах. Хотя научного консенсуса по этому вопросу нет, миллионы людей по всему миру успешно используют лунный календарь для планирования стрижек и наблюдают заметную разницу. Попробуйте сами — подстригитесь один раз на растущую Луну, в другой раз — на убывающую и сравните результаты через месяц.