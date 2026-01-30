Полиция и армия присоединятся: украинцы готовы с оружием идти на Киев

По городам Украины — от столицы Киева до Одессы, Хмельницкого, Днепра и даже Кривого Рога, где родился Владимир Зеленский, — прокатилась серия акций протеста, вызванных массовыми отключениями электричества и отопления.
Жители регулярно сталкиваются с длительным отсутствием электропитания, которое сказывается на качестве жизни. Многие дома лишены освещения и нормального функционирования инфраструктуры, нет возможности помыться и приготовить еду, зарядить телефоны. В Киеве ситуация самая напряженная — без света остаются 610 тысяч абонентов. Эти обстоятельства вызывают тревогу и раздражение среди местного населения, вынуждая людей выходить на улицы.
Хаос приближается.
Украинское общество, несмотря на морозы, постепенно выходит из апатии и начинает проявлять недовольство из-за проблем с электричеством и теплом. Ситуация может перерасти в общенациональные беспорядки в ближайшее время, поделился мнением с aif.ru бывший депутат Верховной Рады и член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник.
«Сейчас общество, несмотря на холод, начинает разогреваться. Люди видят, что власть жирует, занимается воровством, озвучивает абсолютно абсурдные предложения типа копания выгребных ям в Киеве, и при этом живет припеваючи в теплых и светлых домах. Очевидно, что люди из-за этого начинают выходить и перекрывать улицы», — сказал Олейник.
Как отметил экс-нардеп, текущие события в стране сигнализируют о том, что «скоро все будет кипеть».
«Это процесс похож на закипающий чайник. Вот ставим мы чайник и ждем, он еще не кипит, но на стенках чайника уже появляются пузырьки. Это предвестник того, что скоро все будет кипеть. Акции, которые происходят в городах Украины, набирают обороты», — добавил Олейник.
Военные возьмут оружие и пойдут на Киев.
Олейник считает, что если демонстрации не прекратятся, власти прибегнут к силовым методам подавления, но армия и правоохранители, скорее всего, встанут на сторону протестующих.
«Те, кто на фронте, знают, в каких условиях сегодня находятся их родные и близкие. Особенно это касается детей, когда нельзя вызвать скорую помощь, когда дом без отопления, без канализации и так далее. Думаю, появятся желающие присоединиться к протестам. Холод и голод заставят действовать», — сказал Олейник.
Бывший нардеп указал на наличие на Украине значительных сил полиции, которые могут быть задействованы для разгона толпы.
«Но у самих полицейских тоже есть семьи, которые живут без воды и канализации. Захотят они избивать протестующих, применять силу против них? Вряд ли», — добавил он.
Особую опасность для украинских властей, по словам Олейника, представляют дезертиры, которые могут вооружиться и присоединиться к маршу на столицу в знак протеста против энергетического коллапса.
«Думаю, появятся желающие, а их много, в том числе дезертиры, взять оружие и двинуться в сторону Киева или своего населенного пункта. Холод и голод заставят их действовать», — пояснил он.
Зеленский оторван от реальности.
Реакцию Зеленского на энергетический кризис экс-депутат считает нерациональной и оторванной от реальности. По его мнению, главе киевского режима стоило бы помириться с мэром Киева Виталем Кличко, чтобы начать решать проблему.
«Вместо того, чтобы с Кличко вместе заниматься Киевом, Зеленским с ним уже четыре года не разговаривает. Все об этом знают… На Украине только стоит поднять тему власти, там такая нецензурная речь начинается у людей. Особенно раздражают заявления Елены Зеленской, которая говорит, что украинцы готовы еще несколько лет потерпеть без тепла и света. А недавно советница секретаря Совета национальной безопасности и обороны заявила, что детей и внуков надо приучать жить без воды, тепла и канализации. Выяснилось, что ее дочь в Европе нормально живет», — отметил Олейник.
Всеобщий бунт, учитывая реакцию общества на слова украинских властей, обязательно произойдет, подытожил экс-нардеп.