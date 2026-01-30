«У нас с ней богатая история»: Соболенко оценила Рыбакину перед их финалом на Australian Open

Журналисты поинтересовались, считает ли Соболенко удары Рыбакиной такими же мощными, как и у нее самой. «У нее тяжелые, глубокие, плоские удары, против таких нелегко. У нас с ней богатая история, она невероятная теннисистка, мы с ней провели много отличных битв, много финалов. С нетерпением жду того, чтобы противостоять ее мощи», — ответила белорусская теннисистка на пресс-конференции.
Напомним, ранее стало известно, что первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина пробилась в финал Открытого чемпионата Австралии 2026 года. В полуфинале Рыбакина встретилась с американкой Джессикой Пегулой — шестой ракеткой мира. Соболенко же стала первой финалисткой Открытого чемпионата Австралии по теннису 2026 года. В полуфинале она победила украинку Элину Свитолину.
Финал турнира состоится завтра, 31 января.