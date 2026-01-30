«У нас с ней богатая история»: Соболенко оценила Рыбакину перед их финалом на Australian Open

Журналисты поинтересовались, считает ли Соболенко удары Рыбакиной такими же мощными, как и у нее самой. «У нее тяжелые, глубокие, плоские удары, против таких нелегко. У нас с ней богатая история, она невероятная теннисистка, мы с ней провели много отличных битв, много финалов. С нетерпением жду того, чтобы противостоять ее мощи», — ответила белорусская теннисистка на пресс-конференции.