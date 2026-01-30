Трамп назвал причину приостановки ударов ВС РФ по Украине: подробности

Журналист Кристофер Миллер сообщал, что украинские чиновники узнали о просьбе Трампа к Путину из его публичных выступлений. Вместе с тем, по его информации, официального подтверждения возобновления огня украинская сторона не имеет. В свою очередь в Белом доме появилось новое фото: Трамп разместил на одной из стен в своей администрации отправленное Путиным фото. На нем политики изображены в день переговоров на Аляске.