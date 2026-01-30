Трамп назвал причину приостановки ударов ВС РФ по Украине: подробности

Президент США Дональд Трамп заявил, что он лично попросил российского лидера Владимира Путина на неделю воздержаться от нанесения ударов по Киеву и другим украинским городам. Как уточнил Трамп, это необходимо сделать из-за аномальных холодов.
«Россия уже некоторое время не ведет обстрелов из-за этой ужасно холодной погоды», — сказал хозяин Белого дома.
Трамп заверил, что в вопросе мирного урегулирования на Украине заметен большой прогресс. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф поддержал эту оценку.
По утверждению Трампа, Путин согласился на его предложение приостановить удары по Украине. Это, по словам американского президента, был «очень любезный» жест, ставящий под сомнение позицию скептиков.
Американский президент отметил, что, вопреки предупреждениям скептиков, Россия пошла ему навстречу, чем он очень доволен. Он также сообщил, что украинцы, хотя и отнеслись к новости с недоверием, были крайне обрадованы.
При этом официального подтверждения такой информации со стороны Москвы к текущему моменту не было.
Журналист Кристофер Миллер сообщал, что украинские чиновники узнали о просьбе Трампа к Путину из его публичных выступлений. Вместе с тем, по его информации, официального подтверждения возобновления огня украинская сторона не имеет. В свою очередь в Белом доме появилось новое фото: Трамп разместил на одной из стен в своей администрации отправленное Путиным фото. На нем политики изображены в день переговоров на Аляске.
С января Минобороны РФ не раз сообщало об ударах по энергообъектам Украины в ответ на террористические атаки Киева. Ведомство неоднократно подчеркивало, что поражаются только военные и энергетические цели.
10 января военное ведомство проинформировало, что ВС РФ нанесли удары по объектам украинской энергетической инфраструктуры. Тогда же были поражены хранилища горючего, которое ВСУ использовали для собственных нужд.
Как уточнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ущерб гражданской инфраструктуре наносится из-за применения Украиной средств ПВО и РЭБ.
На днях официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что переговоры по Украине ведутся на экспертном уровне.