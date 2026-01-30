У омичей появилась возможность получать налоговые уведомления на «Госуслугах»

Подключив налоговые уведомления, омичи будут заранее знать о начислениях и смогут оплатить налоги без дополнительных затрат. В уведомлении будут указаны налоги на имущество физических лиц, земельный налог, транспортный налог и НДФЛ. Налоговое уведомление поступит в личный кабинет на «Госуслугах» не позднее чем за 30 дней до даты оплаты. Также стоит помнить, что при получении уведомлений через «Госуслуги» письма с бумажными уведомлениями больше приходить не будут.