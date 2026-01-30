Омичи могут получать налоговые уведомления в электронном виде через портал «Госуслуг». Для подключения опции необходимо подписать согласие усиленной неквалифицированной электронной подписью.
Жителям региона предлагается новая форма общения с государством в части налогов. Следует напомнить, что каждому жителю региона необходимо оплатить налоги в указанные сроки. В противном случае может возникнуть задолженность на едином налоговом счете, и ежедневно будут начисляться пени. Теперь у омичей появилась возможность получать налоговые уведомления на «Госуслугах».
Для подключения услуги необходимо подписать согласие усиленной неквалифицированной электронной подписью. Для этого потребуется приложение «Госключ» его следует скачать и получите сертификат электронной подписи. Затем необходимо войдите на портал «Госуслуги», перейти в приложение «Госключ» и подпишите согласие на подключение. Сообщения о подключении уведомлений придет в течение нескольких минут.
Подключив налоговые уведомления, омичи будут заранее знать о начислениях и смогут оплатить налоги без дополнительных затрат. В уведомлении будут указаны налоги на имущество физических лиц, земельный налог, транспортный налог и НДФЛ. Налоговое уведомление поступит в личный кабинет на «Госуслугах» не позднее чем за 30 дней до даты оплаты. Также стоит помнить, что при получении уведомлений через «Госуслуги» письма с бумажными уведомлениями больше приходить не будут.