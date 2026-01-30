Денис Паслер раскрыл причины коммунального коллапса в Кушве

«На заседании регионального правительства министр ЖКХ и глава Кушвы доложили о ситуации с теплоснабжением в городе. Проблемы во многом связаны с неисполненной концессией: из 12 запланированных с 2018 года мероприятий выполнено лишь одно. В итоге концессию расторгли, а имущество вернули муниципалитету», — написал глава региона.
В настоящее время в городе с почти 27-тысячным населением работает 11 теплоисточников. Однако две самых крупных котельных находятся в состоянии предельного износа. Денис Паслер пообещал решить эту проблему на областном уровне, а пока мэру Михаилу Слепухину поручено восстановить все вышедшие из строя котлы. Запчасти для них будут позаимствованы в других муниципалитетах, где имеются аналогичные, но выведенные из эксплуатации котельные.
В то же время, городские власти уже заключили контракт на проектирование новой газовой котельной. Мэр пообещал ввести ее в строй не позднее сентября 2026 года.