Денис Паслер раскрыл причины коммунального коллапса в Кушве

В настоящее время в городе с почти 27-тысячным населением работает 11 теплоисточников. Однако две самых крупных котельных находятся в состоянии предельного износа. Денис Паслер пообещал решить эту проблему на областном уровне, а пока мэру Михаилу Слепухину поручено восстановить все вышедшие из строя котлы. Запчасти для них будут позаимствованы в других муниципалитетах, где имеются аналогичные, но выведенные из эксплуатации котельные.