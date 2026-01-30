Начальница одной из омских налоговых инспекции оказалась взяточницей

Куйбышевский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 54-летней бывшей исполняющей обязанности начальника межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Омской области. Женщина признана виновной по статье «Дача взятки должностному лицу». Было установлено, что в период с мая по июнь 2023 года, начальница налоговой службы передала в качестве взятки 50 тысяч рублей начальнику отдела досудебного урегулирования налоговых споров УФНС России по Омской области. Денежные средства предназначались для способствования к снижению размера доначисленных налогов и освобождению от административной ответственности.