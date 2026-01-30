Девочке из Кызылорды с врожденными пороками уха требуется дорогостоящая операция в США

После изучения информации об операциях и общения с родителями детей с аналогичными диагнозами, они нашли врача в Калифорнии, США, который оперирует с 98% успехом. В начале января 2025 года они отправили ему письмо с необходимыми документами, снимками и анализами. Доктор сообщил, что готов взять Асылым на операцию по открытию закрытого уха на следующий год.