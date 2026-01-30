Девочке из Кызылорды с врожденными пороками уха требуется дорогостоящая операция в США

Асылым родилась с патологией — микротией и атрезией, а также кондуктивной тугоухостью второй степени левого уха. Семья не получает поддержку от государства в виде льгот и квот, так как по законодательству Казахстана инвалидность не предусмотрена.
После изучения информации об операциях и общения с родителями детей с аналогичными диагнозами, они нашли врача в Калифорнии, США, который оперирует с 98% успехом. В начале января 2025 года они отправили ему письмо с необходимыми документами, снимками и анализами. Доктор сообщил, что готов взять Асылым на операцию по открытию закрытого уха на следующий год.
Операция крайне важна для Асылым, так как патологии такого рода оперируются в 5-летнем возрасте. Это позволит девочке полноценно слышать и не потерять слух в здоровом ухе. Несвоевременное проведение операции может привести к осложнениям, таким как холеастома, которая может разрушить «улитку» и нервные клетки.
Стоимость операции составляет 105 200 долларов, не включая расходы на перелет, проживание и реабилитацию. Для семьи собрать такую сумму — непосильная задача. Супруга находится в декретном отпуске и занимается воспитанием детей, а у Галымжана есть постоянная работа, но расходы на операцию слишком велики.
С болью в сердце семья обращается за помощью в оплате операции, жизненно необходимой для дочери. Они надеются на поддержку в этой сложной финансовой ситуации. Вклад в судьбу Асылым может подарить ей шанс на полноценную жизнь, восстановление здоровья и развитие.